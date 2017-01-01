Киевляне не захотели переименовывать площадь Льва Толстого
Жители Киева не одобрили предложение о переименовании площади Льва Толстого в Шевченковском районе в площадь Евгения Чикаленко. Общественное обсуждение проекта проходило с 18 января по 18 марта, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
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В голосовании участвовали больше трех тысяч человек. Новое название поддержали 1 279 пользователей, против выступили 1 813.
Чикаленко – украинский меценат, землевладелец, издатель, публицист. В начале XX века принимал активное участие в общественной жизни Киева, а скончался в эмиграции.
Площадь в Киеве между Шулявской и Большой Васильковской улицами назвали в честь Толстого в 1939 году.
Напомним, в феврале столичный Парк Дружбы народов получил новое название - Муромец.