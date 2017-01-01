Киевляне не захотели переименовывать площадь Льва Толстого

Площадь Льва Толстого хотели переименовать. Новое название поддержали 1 279 пользователей, против выступили 1 813.

Жители Киева не одобрили предложение о переименовании площади Льва Толстого в Шевченковском районе в площадь Евгения Чикаленко. Общественное обсуждение проекта проходило с 18 января по 18 марта, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Читай также: В Киеве переименовали Московский мост и ряд улиц

В голосовании участвовали больше трех тысяч человек. Новое название поддержали 1 279 пользователей, против выступили 1 813.

Чикаленко – украинский меценат, землевладелец, издатель, публицист. В начале XX века принимал активное участие в общественной жизни Киева, а скончался в эмиграции.

Площадь в Киеве между Шулявской и Большой Васильковской улицами назвали в честь Толстого в 1939 году.

Напомним, в феврале столичный Парк Дружбы народов получил новое название - Муромец.