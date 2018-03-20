В Киеве задержали "Профессора", которого ранее выгнали из страны

26-летний уроженец Грузии постоянно проживает в Турции, но имеет "бизнес" в Украине.

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Полиция Киева во второй раз за последние полгода задержала в столице грузинского “вора в законе“ по кличке “Профессор“. Криминальный авторитет курировал преступников, занимавшихся квартирными кражами и угонами автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В сентябре прошлого года “Профессора“ принудительно выдворили за пределы Украины с запретом въезда в страну на три года. Но в конце года вскоре злоумышленник снова вернулся в Киев под другой фамилией.

26-летний уроженец Грузии, который постоянно живет в Турции, был коронован в 2013 году в одной из южных стран. Оперативным путем полиция установила, что во время пребывания на территории Украины он организовывал так называемые “сходки“ для перераспределения сфер влияния в криминальном мире.

Грузинского “вора в законе“ второй раз выдворяют из Киева kyiv.npu.gov.ua

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“При этом “Профессора“ больше всего интересовали группы воров автомобилей и лица, занимавшиеся кражами из транспортных средств на территории Киева и Кропивницкого“ - сообщил начальник киевской полиции Андрей Крищенко.

Решается вопрос о запрете его въезда на территорию Украины kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители сопроводили “Профессора“ к самолету, на котором он опять улетел в Стамбул. Сейчас решается вопрос о запрете его въезда на территорию Украины.

Киевская полиция задержала "Профессора" 0:00 / 02:12

Напомним, 1 марта на “воровской вечеринке“ задержали авторитета Полика.