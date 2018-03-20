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В центре Киева в Arena-City умерла женщина

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Умершая работала уборщицей в гостинице, что в здании бизнес-центра.
Скорая считает что женщина умерла от сердечного приступа
Скорая считает что женщина умерла от сердечного приступа
kiev.informator.ua

Во вторник 20 марта в бизнес-центре ARENA City на Большой Васильковской 5 найдена мертвой женщина. Об этом сообщает kiev.informator.ua.  

Установлено, что женщина работала уборщицей в гостинице Royal Hotel De Paris, находящейся в здании бизнес-центра.

 

Умершая работала уборщицей в Royal Hotel De Paris
Умершая работала уборщицей в Royal Hotel De Paris
kiev.informator.ua

 

Уборщица умерла около 12:00. Прибывшая на вызов Скорая считает предварительной причиной смерти инфаркт. Полиция Киева пока не комментирует произошедшее. Будет проведено следствие для выяснения обстоятельств смерти женщины.

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Напомним, в этот же день, 20 марта, с 15 этажа гостиницы Мир в Киеве выпал мужчина. По данным СМИ, предсмертной записки мужчина не оставил, а значит пока не известно, было ли это самоубийством или несчастным случаем. Удар был такой силы, что тело мужчины разбросало на несколько десятков метров. 

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Теги: Киев, Arena City, смерть, инфаркт, уборщица
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