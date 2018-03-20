В центре Киева в Arena-City умерла женщина
Во вторник 20 марта в бизнес-центре ARENA City на Большой Васильковской 5 найдена мертвой женщина. Об этом сообщает kiev.informator.ua.
Установлено, что женщина работала уборщицей в гостинице Royal Hotel De Paris, находящейся в здании бизнес-центра.
Уборщица умерла около 12:00. Прибывшая на вызов Скорая считает предварительной причиной смерти инфаркт. Полиция Киева пока не комментирует произошедшее. Будет проведено следствие для выяснения обстоятельств смерти женщины.
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Напомним, в этот же день, 20 марта, с 15 этажа гостиницы Мир в Киеве выпал мужчина. По данным СМИ, предсмертной записки мужчина не оставил, а значит пока не известно, было ли это самоубийством или несчастным случаем. Удар был такой силы, что тело мужчины разбросало на несколько десятков метров.