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Полковника ВСУ за взятку в $3000 оштрафовали на $1000

Комментариев: 3
За получение неправомерной выгоды в размере 3 тысячи долларов, военнослужащего обязали выплатить государству 25,5 тысяч гривен.
К правоохранителям обратились представители фирмы, у которых военный вымогал деньги
К правоохранителям обратились представители фирмы, у которых военный вымогал деньги
mil.gov.ua

Соломенский районный суд столицы оштрафовал на 25,5 тысяч гривен полковника Главного управления оперативного обеспечения ВСУ, который получил 3 тысячи долларов взятки.

Соответствующее решение суда обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

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Следствие установила, что полковник Евгений Усков предложил представителям одной из коммерческих структур за 4000 долларов повлиять на командование и посодействовать заключению с компанией договора на проведение природовосстановительных работ на одном из объектов ВСУ.

Представители компании, в свою очередь, обратились к правоохранителям. В результате 17 октября 2017 года полковник Усков был взят с поличным во время получения взятки в сумме 3000 долларов.

Суд обязал полковника выплатить штраф в сумме 1500 необлагаемых минимумов, что составляет 25,5 тысяч гривен, и оплатить судебные издержки на сумму в 3 тысячи гривен.

Напомним, 17 марта во Львове на взятке задержан глава райадминистрации.

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Теги: взятка, ВСУ, военный, суд, штраф, коррупция, Киев
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Комментариев (3)
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Глод    20.03.2018, 14:36
Оценка:  0
Глод
Где остальные 2000?
slocum    20.03.2018, 14:45
Оценка:  0
slocum
"Амортизация"
Операторська    20.03.2018, 14:33
Оценка:  0
Операторська
так 2 штуки йому залишилось і ними відкупився?
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