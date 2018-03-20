Полковника ВСУ за взятку в $3000 оштрафовали на $1000

За получение неправомерной выгоды в размере 3 тысячи долларов, военнослужащего обязали выплатить государству 25,5 тысяч гривен.

К правоохранителям обратились представители фирмы, у которых военный вымогал деньги mil.gov.ua

Соломенский районный суд столицы оштрафовал на 25,5 тысяч гривен полковника Главного управления оперативного обеспечения ВСУ, который получил 3 тысячи долларов взятки.

Соответствующее решение суда обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

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Следствие установила, что полковник Евгений Усков предложил представителям одной из коммерческих структур за 4000 долларов повлиять на командование и посодействовать заключению с компанией договора на проведение природовосстановительных работ на одном из объектов ВСУ.

Представители компании, в свою очередь, обратились к правоохранителям. В результате 17 октября 2017 года полковник Усков был взят с поличным во время получения взятки в сумме 3000 долларов.

Суд обязал полковника выплатить штраф в сумме 1500 необлагаемых минимумов, что составляет 25,5 тысяч гривен, и оплатить судебные издержки на сумму в 3 тысячи гривен.

Напомним, 17 марта во Львове на взятке задержан глава райадминистрации.