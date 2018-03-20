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В Киеве коллекторы угрожали расправой женщине и дочери за чужой долг

Комментариев: 2
Женщине и ее дочери угрожают убийством за долг дяди.
Женщина всерьез опасается расправы
Женщина всерьез опасается расправы
depositphotos.com

В Киеве женщина обратилась в полицию после угроз со стороны коллекторов, которые обещали устроить жестокую расправу над ней и ее дочерью за долг дяди. 

Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный. 

История также набрала популярности в Сети. Была опубликована запись разговора женщины с представителями конторы по оформлению быстрых займов.

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Как утверждает женщина, кредит когда-то давно взял ее дядя. “Мы уже давно с ним не общаемся, поэтому даже не могу узнать, правда это или нет. Оказывается, коллекторы как-то нашли мой и ребенка номер и угрожают убийством. Заявление в полицию я написала, а толку?“, - рассказала она, добавив, что звонки с угрозами не прекращаются.

На записи отчетливо слышно, как коллекторы угрожают отрезать руку дочери или вовсе ее убить. 

По словам женщины, коллекторы также распространяют в соцсетях фото маленькой дочери с непристойными предложениями и номер телефона.

Напомним, в январе в России ветеран ГРУ и СОБР, превративший однокомнатную квартиру в Подмосковье в бункер и воевавший за нее с коллекторами, облачившись в экзоскелет, лишился жилья в счет оплаты долга по ипотеке.

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Теги: коллекторы, долг, угрозы, ребенок
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Комментариев (2)
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kOkOz    20.03.2018, 18:09
Оценка:  +1
kOkOz
ну и где мусора?
Lexx_ua    20.03.2018, 18:12
Оценка:  +2
Lexx_ua
Как всегда, крышуют помаленьку
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