В Киеве коллекторы угрожали расправой женщине и дочери за чужой долг
В Киеве женщина обратилась в полицию после угроз со стороны коллекторов, которые обещали устроить жестокую расправу над ней и ее дочерью за долг дяди.
Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.
История также набрала популярности в Сети. Была опубликована запись разговора женщины с представителями конторы по оформлению быстрых займов.
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Как утверждает женщина, кредит когда-то давно взял ее дядя. “Мы уже давно с ним не общаемся, поэтому даже не могу узнать, правда это или нет. Оказывается, коллекторы как-то нашли мой и ребенка номер и угрожают убийством. Заявление в полицию я написала, а толку?“, - рассказала она, добавив, что звонки с угрозами не прекращаются.
На записи отчетливо слышно, как коллекторы угрожают отрезать руку дочери или вовсе ее убить.
По словам женщины, коллекторы также распространяют в соцсетях фото маленькой дочери с непристойными предложениями и номер телефона.
Напомним, в январе в России ветеран ГРУ и СОБР, превративший однокомнатную квартиру в Подмосковье в бункер и воевавший за нее с коллекторами, облачившись в экзоскелет, лишился жилья в счет оплаты долга по ипотеке.