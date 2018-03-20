В Киеве трое грабителей с битами напали на прохожего

Преступникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией.

В Святошинском районе Киева трое злоумышленников напали на местного жителя с битами и газовым баллончиком и пытались отобрать у него вещи.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

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Уже через час полицейские задержали двух молодых людей, причастных к нападению. Ими оказались местные жители, 1999 и 1998 годов рождения. Ранее в поле зрения правоохранителей они не попадали. Их сообщника ищут.

Грабителями оказались парни 19 и 20 лет kyiv.npu.gov.ua

Во время поверхностного осмотра правоохранители изъяли у правонарушителей орудие преступления.

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Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Нападая втроем на одного человека, преступники запаслись электрошокерами kyiv.npu.gov.ua

При себе преступники также имели газовый баллончик kyiv.npu.gov.ua

Напомним, 18 марта на Героев Днепра грабитель избил киевлянку молотком.