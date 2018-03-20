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В Киеве трое грабителей с битами напали на прохожего

Комментариев: 1
Преступникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией.
Полицейские изъяли у правонарушителей орудие преступления
Полицейские изъяли у правонарушителей орудие преступления
kyiv.npu.gov.ua

В Святошинском районе Киева трое злоумышленников напали на местного жителя с битами и газовым баллончиком и пытались отобрать у него вещи.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

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Уже через час полицейские задержали двух молодых людей, причастных к нападению. Ими оказались местные жители, 1999 и 1998 годов рождения. Ранее в поле зрения правоохранителей они не попадали. Их сообщника ищут.

Грабителями оказались парни 19 и 20 лет
Грабителями оказались парни 19 и 20 лет
kyiv.npu.gov.ua

Во время поверхностного осмотра правоохранители изъяли у правонарушителей орудие преступления.

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Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Нападая втроем на одного человека, преступники запаслись электрошокерами
Нападая втроем на одного человека, преступники запаслись электрошокерами
kyiv.npu.gov.ua

При себе преступники также имели газовый баллончик
При себе преступники также имели газовый баллончик
kyiv.npu.gov.ua

Напомним, 18 марта на Героев Днепра грабитель избил киевлянку молотком.

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Теги: ограбление, биты, Киев, полиция
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Комментариев (1)
ШКИПЕР*    20.03.2018, 17:57
Оценка:  +1
ШКИПЕР*
быдло с-ка...
отстреливать нужно.
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