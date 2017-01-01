Чиновник Киевпасстранса погорел на взятке – прокуратура

Подозреваемый требовал 165 тысяч гривен за принятие мер по возврату коммерческой структуре имущества и выполнения собственных долговых обязательств.

Во вторник, 20 марта, сотрудники столичной прокуратуры и полиции задержали руководителя одного из структурных подразделений Киевпасстранса, который требовал и получил от представителя частного предприятия взятку в сумме 165 тысяч грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что деньги чиновник требовал за принятие мер по возврату коммерческой структуре имущества и выполнения собственных долговых обязательств.

Руководителя задержали на его рабочем месте непосредственно "во время перечисления оговоренной суммы средств".

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом и ходатайство об избрании меры пресечения.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Ранее в Днепропетровской области военком требовал взятку от бывшего участника АТО.

Как сообщалось, в Борисполе за взятку задержали двух таможенников.

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