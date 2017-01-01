Чиновник Киевпасстранса погорел на взятке – прокуратура
Во вторник, 20 марта, сотрудники столичной прокуратуры и полиции задержали руководителя одного из структурных подразделений Киевпасстранса, который требовал и получил от представителя частного предприятия взятку в сумме 165 тысяч грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Отмечается, что деньги чиновник требовал за принятие мер по возврату коммерческой структуре имущества и выполнения собственных долговых обязательств.
Руководителя задержали на его рабочем месте непосредственно "во время перечисления оговоренной суммы средств".
Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом и ходатайство об избрании меры пресечения.
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Ранее в Днепропетровской области военком требовал взятку от бывшего участника АТО.
Как сообщалось, в Борисполе за взятку задержали двух таможенников.
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