Транспорт в Киеве работает не по графику из-за непогоды
В столице введено оперативное положение № 2 - курсирование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта.
В Киеве из-за ухудшения погодных условий общественный транспорт будет работать с отклонением от графика движения. Об этом во вторник, 20 марта, сообщили в пресс-службе Киевпастранса.
Отмечается, что с 21.00 20 марта введено оперативное положение № 2 - курсирование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями.
Ранее сообщалось, что из-за сложных погодных условий в Украине объявлено штормовое предупреждение.
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