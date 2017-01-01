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Транспорт в Киеве работает не по графику из-за непогоды

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В столице введено оперативное положение № 2 - курсирование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта.
Транспорт в столице работает с отклонением от расписания
Транспорт в столице работает с отклонением от расписания
facebook.com/Kyivpastrans

В Киеве из-за ухудшения погодных условий общественный транспорт будет работать с отклонением от графика движения. Об этом во вторник, 20 марта, сообщили в пресс-службе Киевпастранса.

Отмечается, что с 21.00 20 марта введено оперативное положение № 2 - курсирование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями.

Ранее сообщалось, что из-за сложных погодных условий в Украине объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: Киев, транспорт, погода, расписание, непогода, общественный транспорт, Погода в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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