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В Киеве протестам против застройки помешала полиция и титушки

Комментариев: 3
Несколько десятков местных жителей пытались помешать незаконной застройке, однако полиция помешала.
Днем между жителями и титушками произошли столкновения
Днем между жителями и титушками произошли столкновения
lb.ua

В Святошинском районе столицы вечером 20 марта местные жители вышли с протестами против незаконной застройки на углу улиц Львовской и Живописной.

Об этом сообщает LB.ua.

К протестам жителей присоединились также активисты. Жители пытались попасть на территорию стройки, однако прибывшая на место полиция помешала. Во время акции стычек не было. Участники протеста приняли решение обратиться с ультиматумом к мэру столицы Виталию Кличко.

Протесты против застройки в Святошинском районе
0:00 / 04:47

Как сообщил в Facebook депутат Киевгорсовета Прохор Антоненко, днем там же произошли столкновения между активистами и титушками, которые в строительных шлемах и жилетах пытались установить бетонный забор вокруг стройки.

Полиция бездействовала
Полиция бездействовала
facebook.com/prohor.antonenko
Титушки в форме строителей закрывали лица балаклавами
Титушки в форме строителей закрывали лица балаклавами
facebook.com/prohor.antonenko

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“Сегодня застройщик в очередной раз пытается установить бетонный забор для строительства многоэтажки, рубая на своем пути десятки многолетних деревьев. При этом цинично используя титушок знаменитой организации Левый Берег, которые сегодня уже успели избить нескольких местных жителей“, - написал Антоненко.

Он утверждает, что когда начали толкать женщин, он вмешался, "чтобы хоть как-то вместе с местным защитить деревья".

"В результате коварно, сзади, один из титушок нанес мне удар в голову, в метре от полиции... Уже привычно для таких событий, полиция никого не задержала", - жалуется депутат.

Титушки на застройке в Святошинском районе
0:00 / 08:03

Напомним, 9 марта в Шевченковском районе Киева между домами 123 и 127 по улице Саксаганского произошла стычка между жителями домов и представителями компании застройщика, в результате чего женщине сломали ногу.

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Теги: Святошинский район, застройка, жители, активисты, титушки, полиция
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Комментариев (3)
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exolot    21.03.2018, 10:50
Оценка:  0
exolot
Судя по бездействиям полиции и титушек, все давно проплачено.
Woodbrother    21.03.2018, 10:33
Оценка:  +1
Woodbrother
Пора создавать вооруженные отряды самообороны кварталоьного и районного уровня. Иначе строительный бандитизм не остановить .
A-N-T    21.03.2018, 10:44
Оценка:  -1
A-N-T
а где людям тогда жить?
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