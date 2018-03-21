В Киеве протестам против застройки помешала полиция и титушки

Несколько десятков местных жителей пытались помешать незаконной застройке, однако полиция помешала.

В Святошинском районе столицы вечером 20 марта местные жители вышли с протестами против незаконной застройки на углу улиц Львовской и Живописной.

Об этом сообщает LB.ua.

К протестам жителей присоединились также активисты. Жители пытались попасть на территорию стройки, однако прибывшая на место полиция помешала. Во время акции стычек не было. Участники протеста приняли решение обратиться с ультиматумом к мэру столицы Виталию Кличко.

Протесты против застройки в Святошинском районе 0:00 / 04:47

Как сообщил в Facebook депутат Киевгорсовета Прохор Антоненко, днем там же произошли столкновения между активистами и титушками, которые в строительных шлемах и жилетах пытались установить бетонный забор вокруг стройки.

Полиция бездействовала facebook.com/prohor.antonenko

Титушки в форме строителей закрывали лица балаклавами facebook.com/prohor.antonenko

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“Сегодня застройщик в очередной раз пытается установить бетонный забор для строительства многоэтажки, рубая на своем пути десятки многолетних деревьев. При этом цинично используя титушок знаменитой организации Левый Берег, которые сегодня уже успели избить нескольких местных жителей“, - написал Антоненко.

Он утверждает, что когда начали толкать женщин, он вмешался, "чтобы хоть как-то вместе с местным защитить деревья".

"В результате коварно, сзади, один из титушок нанес мне удар в голову, в метре от полиции... Уже привычно для таких событий, полиция никого не задержала", - жалуется депутат.

Титушки на застройке в Святошинском районе 0:00 / 08:03

Напомним, 9 марта в Шевченковском районе Киева между домами 123 и 127 по улице Саксаганского произошла стычка между жителями домов и представителями компании застройщика, в результате чего женщине сломали ногу.