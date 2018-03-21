В Киеве фура снесла билборд и разлила топливо

Фура DAF на молдавских номерах вылетела с проезжей части на Надднепрянском шоссе.

В Киеве на Надднепрянском шоссе произошло ДТП с участием фуры DAF на еврономерах и билборда.

Об этом сообщает Киев Информатор.

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Авария произошла около 23:50, когда фура двигалась в сторону Подола и на развязке под Южным мостом ее занесло. Вылетел с проезжей части грузовик влетел опору рекламного щита и снес его.

От удара у фуры пробило бензобак, на дорогу вылилось значительное количество дизельного топлива. Прибывшие на место патрульные охраняли место утечки во избежание возгорания.

Также на месте работали сотрудники ГСЧС, которые развернули одну рукавную линию и оперативно смыли топливо с дороги.

Водитель получил незначительные травмы kiev.informator.ua

Патрульные охраняли место утечки во избежание возгорания kiev.informator.ua

От госпитализации водитель отказался kiev.informator.ua

Водитель фуры получил незначительные травмы, ему на месте была оказана медицинская помощь и госпитализация не понадобилась. Фура же получила значительные повреждения кузова и ходовой части.

Напомним, 17 марта в Вышгороде неуправляемая фура протаранила несколько припаркованных авто. Ранее, 16 марта, на Окружной дороге в Харькове перевернулась и загорелась фура, после чего огонь перекинулся на автомобиль Волга.