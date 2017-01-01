На Печерске грабители разбили голову мужчине прямо у пункта полиции

На место происшествия прибыла скорая.

В Печерском районе Киева, на бульваре Леси Украинки утром 21 марта избили и ограбили мужчину, который вышел из подъезда на улицу.

Об этом сообщил местный житель Сергей Быков на своей странице в Facebook, который и вызвал “скорую“ помощь.

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“Выхожу со двора, и тут встает чувак с разбитой головой. Какие-то то мудаки разбили голову и обокрали. Ждем скорую уже 30 минут!!! UPD. Скорая приехала“, - сообщил очевидец.

В комментариях пользователи отметили, что полиция сразу же была на месте случившегося, поскольку опорный пункт правоохранителей находился в доме, у которого произошло нападение.

Напомним, 18 марта на Героев Днепра грабитель избил киевлянку молотком.