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НСК Олимпийский закрывается до июня

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НСК Олимпийский будет закрыт для проведения любых мероприятий.
На стадионе скоро начнется активная фаза подготовки к финалу Лиги чемпионов
На стадионе скоро начнется активная фаза подготовки к финалу Лиги чемпионов
vz.ua

НСК Олимпийский объявил о закрытии стадиона до начала июня в связи с подготовкой к проведению финала Лиги чемпионов сезона 2017/18.

Об этом сообщается на официальном сайте арены.

Отмечается, что с 14 апреля по 5 июня 2018 года включительно НСК Олимпийский будет закрыт для проведения любых мероприятий.

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“На стадионе скоро начнется активная фаза подготовки к футбольному празднику мирового масштаба. В связи с этим, а также непосредственным проведением самого матча финала, с 14 апреля по 5 июня 2018 года включительно НСК Олимпийский будет закрыт для проведения любых мероприятий“, - говорится в сообщении.

Также на стадионе не будут проходить экскурсионные туры и спортивные тренировки.

Напомним, 27 февраля столичный метрополитен показал проект реконструированной станции метро Святошин.

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Теги: Киев, футбол, Лига Чемпионов, НСК Олимпийский
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