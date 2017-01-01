В Киеве частично ограничат движение по двум мостам

В столице Украины 22 марта на Южном и Северном мосту будут проводиться ремонтные работы. Из-за этого движение транспорта будет частично ограничено.

В Киеве в четверг, 22 марта, в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта на Южном и Северном мосту. Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора на своей странице в соцсети Facebook.

Так, на Южном мосту через р. Днепр в направлении жилого массива Позняки ограничения будут действовать с 10:00 до 15:00.

На Северном мосту - через р. Днепр в направлении станции метро Почайна с 12:00 до 20:00.

Напомним, ранее в Киеве ограничивали движение на Северном мосту.

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