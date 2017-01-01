Прорыв дамбы под Киевом: ядовитая вода со свалки попала в реку

По словам экспертов, в дальнейшем эта ситуация может повлечь экологическую катастрофу.

В Киевской области в результате прорыва дамбы в селе Тарасовка вода из озера с фильтратом, которое расположено рядом с мусорной свалкой, попала в приток реки Сиверка, впадающей в Днепр.

Об этом сообщает ТСН.

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“Селяне говорят, что живут на грани катастрофы уже несколько лет, потому что долгое время боролись со свалкой и таки добились ее закрытия в 2014 году, а теперь из загаженного глубокого оврага весной яд вместе с талым снегом попадает в почву и водоемы“, - сообщают журналисты.

Стоит отметить, что в прошлом году по такой же ситуации открыли уголовное производство, однако виновных до сих пор не нашли. Теперь местные жители требуют, чтобы за опасным объектом был надлежащий уход.

Так, дамбу необходимо перестроить, потому что она низковата, и купить насосы. Иначе каждый подъем воды будет отзываться новым загрязнением и вести к экологическому бедствию.

“Виновными жители района считают Святошинское производственное управление коммунального хозяйства, на балансе которого находится свалка. Для ремонта дамбы люди сами собирали деньги на трактор и топливо, поддержки от властей не дождались“, - отмечается в сюжете.

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В то же время специалисты уверены, что ни одна дамба не спасет экологическую ситуацию, ведь грязь идет в грунтовые воды. Ликвидировать 1,5 млн тонн мусора может только мощный перерабатывающий комплекс.

Напомним, 21 марта в России в городе Волоколамск из школы №2 были госпитализированы 23 ребенка, еще 16 была оказана медицинская помощь на месте - дети массово травятся из-за сероводорода.