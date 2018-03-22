В Киеве в одном из коллекторов теплотрассы сгорел мужчина
В Киеве на улице Саперно-Слободской в одном из коллекторов теплотрассы сгорел бездомный мужчина. Об этом сообщает Информатор.
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О происшествии сообщил мужчина без определенного места жительства, который вызвал помощь, когда вернулся к коллектору и увидел идущий из него дым.
По словам бездомного Ивана, у него с приятелем в коллекторе была ночлежка. Мужчина ушел, а погибший остался и распивал алкогольные напитки с гостем. Когда Иван вернулся, то из коллектора уже шел дым. Он не смог спуститься и вызвал помощь.
Прибывшие на место спасатели КАРС извлекли из коллектора обгоревшее тело бездомного мужчины. Иван утверждает, что собутыльник его товарища умышленно поджег ночлежку.
Следственно-оперативная группа выясняет причины возгорания.
Напомним, 17 марта в Киеве в коллекторе теплотрассы на улице Вадима Гетьмана обнаружили тело мужчины. Ранее, 7 февраля, в Киеве на улице Астраханской, 5, в результате пожара в коллекторе теплотрассы погиб мужчина без определенного места жительства.