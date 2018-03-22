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В Киеве в одном из коллекторов теплотрассы сгорел мужчина

Комментариев: 2
Бездомные распивали спиртное в коллекторе, который использовали как ночлежку.
Один из бездомных утверждает, что был умышленный поджог
Один из бездомных утверждает, что был умышленный поджог
kiev.informator.ua

В Киеве на улице Саперно-Слободской в одном из коллекторов теплотрассы сгорел бездомный мужчина. Об этом сообщает Информатор.

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О происшествии сообщил мужчина без определенного места жительства, который вызвал помощь, когда вернулся к коллектору и увидел идущий из него дым.

По словам бездомного Ивана, у него с приятелем в коллекторе была ночлежка. Мужчина ушел, а погибший остался и распивал алкогольные напитки с гостем. Когда Иван вернулся, то из коллектора уже шел дым. Он не смог спуститься и вызвал помощь.

На месте работали спасатели КАРС
На месте работали спасатели КАРС
kiev.informator.ua/
Остатки дотлевающего хлама
Остатки дотлевающего хлама
kiev.informator.ua/

Прибывшие на место спасатели КАРС извлекли из коллектора обгоревшее тело бездомного мужчины. Иван утверждает, что собутыльник его товарища умышленно поджег ночлежку.

Сожитель погибшего, Иван, рассказал подробности
Сожитель погибшего, Иван, рассказал подробности
kiev.informator.ua

Следственно-оперативная группа выясняет причины возгорания.

Следственно-оперативная группа выясняет причины
Следственно-оперативная группа выясняет причины
kiev.informator.ua/

Напомним, 17 марта в Киеве в коллекторе теплотрассы на улице Вадима Гетьмана обнаружили тело мужчины. Ранее, 7 февраля, в Киеве на улице Астраханской, 5, в результате пожара в коллекторе теплотрассы погиб мужчина без определенного места жительства.

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Комментариев (2)
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ГенийПрошлого    22.03.2018, 09:45
Оценка:  +4
ГенийПрошлого
блин, почему бездомные не едут в пустующие дома в селах, много пустых домов в селах Украины. Та вели бы хозяйство, конечно если бомж не только умеет водку глушить.
texst    22.03.2018, 09:56
Оценка:  0
texst
Всё просто: в селе надо крепко работать, иначе будут бомжами, только сельскими. И в сёлах своих полубомжей и синяков хватает. Посмотрите, сколько в сёлах продается домиков (с газом) за смешные деньги. И переселенцы в том числе, не спешат их разбирать. Дело в гигантской лени.
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