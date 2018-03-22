В Киеве в одном из коллекторов теплотрассы сгорел мужчина

Бездомные распивали спиртное в коллекторе, который использовали как ночлежку.

Один из бездомных утверждает, что был умышленный поджог kiev.informator.ua

В Киеве на улице Саперно-Слободской в одном из коллекторов теплотрассы сгорел бездомный мужчина. Об этом сообщает Информатор.

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О происшествии сообщил мужчина без определенного места жительства, который вызвал помощь, когда вернулся к коллектору и увидел идущий из него дым.

По словам бездомного Ивана, у него с приятелем в коллекторе была ночлежка. Мужчина ушел, а погибший остался и распивал алкогольные напитки с гостем. Когда Иван вернулся, то из коллектора уже шел дым. Он не смог спуститься и вызвал помощь.

На месте работали спасатели КАРС kiev.informator.ua/

Остатки дотлевающего хлама kiev.informator.ua/

Прибывшие на место спасатели КАРС извлекли из коллектора обгоревшее тело бездомного мужчины. Иван утверждает, что собутыльник его товарища умышленно поджег ночлежку.

Сожитель погибшего, Иван, рассказал подробности kiev.informator.ua

Следственно-оперативная группа выясняет причины возгорания.

Следственно-оперативная группа выясняет причины kiev.informator.ua/

Напомним, 17 марта в Киеве в коллекторе теплотрассы на улице Вадима Гетьмана обнаружили тело мужчины. Ранее, 7 февраля, в Киеве на улице Астраханской, 5, в результате пожара в коллекторе теплотрассы погиб мужчина без определенного места жительства.