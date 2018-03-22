На станции метро Житомирская задержан мужчина с тротиловой шашкой

По словам главы полиции Киева, 100 грамм тротила, изъятого у задержанного, достаточно, чтобы уничтожить троллейбус или вагон метро.

На станции киевского метро Житомирская полицейские задержали мужчину с тротиловой шашкой, пластидом, запалами и детонаторами.

Об этом в Facebook сообщил глава киевской полиции Андрей Крищенко.

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“На станции киевского метро Житомирская сотрудники полиции задержали киевлянина, 1990 года рождения, который следовал в центр города и для чего прихватил с собой тротиловую шашку весом около 100 граммов, примерно столько же пластида, запалы и детонаторы. На минутку - этого достаточно, чтобы уничтожить, например, троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей“, - написал он.

Крищенко добавил, что с задержанным работают сотрудники Службы безопасности.

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“Еще раз призываю быть бдительными и внимательными к подозрительным предметам или людям. Не принимать самостоятельно никаких мер и немедленно сообщать в полицию“, - отметил главный полицейский Киева.

Напомним, 19 марта в Каменском (Днепропетровская область) прогремел взрыв в зале игровых автоматов на улице Михаила Грушевского, в результате чего ранения получили два человека.