Киевлянин приковал наручниками к батарее своего квартиранта

Правоохранители проверяют причастность пострадавшего к краже.

На улице Дорогожицкой в Шевченковском районе Киева мужчина в собственном доме незаконно удерживал своего квартиранта, который якобы его обокрал.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В полицию обратилась женщина и сообщила, что ее мужа незаконно удерживают в квартире дома, где он арендовал жилье.

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“Правоохранители установили, что мужчина, которого удерживал киевлянин, жил в его квартире. Накануне он якобы похитил у хозяина ювелирные изделия и сдал их в ломбард. Владелец помещения узнал об исчезновении ценностей, а затем наручниками пристегнул квартиранта к батарее и сказал, что не отпустит, пока тот не отдаст долг“, - говорится в сообщении.

Оперативники задержали 59-летнего киевлянина в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и проверяют причастность пострадавшего к краже.

По факту незаконного лишения свободы открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 и по факту кражи - по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса. Проводится расследование.

Напомним, 16 февраля в Киеве квартирант убил хозяйку с помощью наркотиков.