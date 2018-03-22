В Киеве впервые приговорили должника-алиментщика мести улицы 150 часов
Соломенский суд Киева постановил, чтобы мужчина, который более года не платил ничего собственному ребенку, отработал полторы сотни часов на общественно-полезных работах.
Об этом сообщает ТСН.
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“Мы понимаем, что это не будет какая-то высокооплачиваемая работа, где нужна высокая квалификация. Это будет уборка улиц, в строительстве и так далее“, - пояснил руководитель Государственной исполнительной службы Киева Виталий Чепурной.
По его словам, на специальном совещании в КГГА уже обсудили прецедент и подыскали места, где смогут работать алиментщики.
Стоит отметить, в данный момент в суд передали еще полсотни протоколов в отношении должников, поэтому не исключена целая волна подобных приговоров.
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“Решение по таким делам объявляется немедленно, кроме того, у суда есть три дня на изготовление решения и десять дней у граждан есть на его обжалование в апелляционном суде“, - пояснила представитель Соломенского суда Мария Зелинская.
Напомним, 6 марта впервые в Украине во Львове был вынесен вердикт по алиментам.