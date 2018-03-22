В Киеве впервые приговорили должника-алиментщика мести улицы 150 часов

Нерадивый отец, задолжавший почти 150 тысяч гривен, будет отрабатывать долг принудительно.

В ближайшее время не исключена целая волна подобных приговоров Скриншот из видео

Соломенский суд Киева постановил, чтобы мужчина, который более года не платил ничего собственному ребенку, отработал полторы сотни часов на общественно-полезных работах.

Об этом сообщает ТСН.

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“Мы понимаем, что это не будет какая-то высокооплачиваемая работа, где нужна высокая квалификация. Это будет уборка улиц, в строительстве и так далее“, - пояснил руководитель Государственной исполнительной службы Киева Виталий Чепурной.

По его словам, на специальном совещании в КГГА уже обсудили прецедент и подыскали места, где смогут работать алиментщики.

Стоит отметить, в данный момент в суд передали еще полсотни протоколов в отношении должников, поэтому не исключена целая волна подобных приговоров.

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“Решение по таким делам объявляется немедленно, кроме того, у суда есть три дня на изготовление решения и десять дней у граждан есть на его обжалование в апелляционном суде“, - пояснила представитель Соломенского суда Мария Зелинская.

Напомним, 6 марта впервые в Украине во Львове был вынесен вердикт по алиментам.