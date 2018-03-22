На Троещине трамвай врезался в троллейбус

На месте ДТП образовалась огромная пробка.

К счастью, никто из пассажиров не пострадал facebook.com/dtp.kiev.ua

В Деснянском районе Киева (на Троещине) в четверг, 22 марта, на пересечении улиц Закревского и Драйзера произошло ДТП с участием двух видов общественного транспорта.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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В результате столкновения двух единиц электротранспорта, троллейбуса и трамвая, никто не пострадал. Авария значительно усложнила дорожное движение, из-за чего образовалась огромная пробка.

Напомним, 18 марта в Киеве столкнулись трамвай и грузовик, есть пострадавшие.