На Троещине трамвай врезался в троллейбус
На месте ДТП образовалась огромная пробка.
В Деснянском районе Киева (на Троещине) в четверг, 22 марта, на пересечении улиц Закревского и Драйзера произошло ДТП с участием двух видов общественного транспорта.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
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В результате столкновения двух единиц электротранспорта, троллейбуса и трамвая, никто не пострадал. Авария значительно усложнила дорожное движение, из-за чего образовалась огромная пробка.
Напомним, 18 марта в Киеве столкнулись трамвай и грузовик, есть пострадавшие.