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На Троещине трамвай врезался в троллейбус

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На месте ДТП образовалась огромная пробка.
К счастью, никто из пассажиров не пострадал
К счастью, никто из пассажиров не пострадал
facebook.com/dtp.kiev.ua

В Деснянском районе Киева (на Троещине) в четверг, 22 марта, на пересечении улиц Закревского и Драйзера произошло ДТП с участием двух видов общественного транспорта.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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В результате столкновения двух единиц электротранспорта, троллейбуса и трамвая, никто не пострадал. Авария значительно усложнила дорожное движение, из-за чего образовалась огромная пробка.

Напомним, 18 марта в Киеве столкнулись трамвай и грузовик, есть пострадавшие.

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Теги: ДТП, Троещина, трамвай, троллейбус, авария, Киев
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Комментариев (1)
reymaykof07    22.03.2018, 14:35
Оценка:  0
reymaykof07
А кто сидьнее оказался?
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