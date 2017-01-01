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Аэропорт Киев переименовали

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Воздушный аэродром получил имя известного авиаконструктора Игоря Сикорского.
Аэропорт Киев стал имени Игоря Сикорского
Аэропорт Киев стал имени Игоря Сикорского
depositphotos.com

В четверг, 22 марта, в Киеве переименовали международный аэропорт Киев (Жуляны). Аэропорту было присвоено имя известного авиаконструктора Игоря Сикорского. Соответствующее решение поддержали 67 из 91 депутата Киеврады. Об этом сообщает ТСН.

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Стоит отметить, что инициатива с присвоением имени авиаконструктора принадлежит трудовому коллективу бывшего аэропорта Киев.

Игорь Сикорский - русский и американский авиаконструктор, ученый, изобретатель, философ. Изобрел первый вертолет.

Напомним, 20 марта сообщалось, что жители Киева выступили против переименования площади Льва Толстого в площадь Евгения Чикаленко. Новое название поддержали 1 279 киевлян, против выступили 1 813. 

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Теги: Киев, аэропорт, переименовали, Жуляны, Киеврада
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