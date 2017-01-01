Киевтеплоэнерго заменит Киевэнерго, чтобы бесперебойно предоставлять услуги киевлянам

КП Киевтеплоэнерго также является одним из ключевых участников процесса возвращения под контроль города объектов теплоэнергетического комплекса.

22 марта на заседании Киевсовета депутаты увеличили размер уставного капитала КП Киевтеплоэнерго на 1,2 млрд грн за счет денежного взноса владельца. Это необходимо, чтобы коммунальное предприятие приняло на баланс тепловые сети Киева после 27 апреля 2018 года, то есть после расторжения договора столице с ПАО Киевэнерго и подготовительных работ к следующему отопительному сезону.

Об этом сообщает КГГА.

Согласно решению, КП Киевтеплоэнерго также является одним из ключевых участников процесса возвращения под контроль города объектов теплоэнергетического комплекса, находящихся во владении и пользования ПАО Киевэнерго.

Напомним, в июне прошлого года Киевсовет принял стратегическое решение - прекращение соглашения с Киевэнерго, заключенного 17 лет назад. После завершения сделки коммунальное предприятие должно обеспечить жителям столицы бесперебойность услуг по отопления, горячего водоснабжения, электрической энергии.

“Мы создали Киевтеплоэнерго. В предприятие перешли около 300 работников. За полгода работы предприятию удалось провести гидравлические испытания. Сегодня Киевтеплоэнерго обеспечивает прохождение отопительного сезона на территории 8 миллиона квадратных метров. Эта цифра равна площади Чернигова или Ивано-Франковска“, - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Предприятию необходимо провести расчет за энергоносители, увеличить штат, обеспечивающий подготовку к зиме, закупить новую спецтехнику, создать геоинформационную систему инженерных сетей.

“Это средства на обеспечение наличия ресурсов для производства теплоэлектроэнергии, это осуществление общепроизводственных расходов и приобретение материалов и спецтехники. А еще - организация рабочих мест для 3-х тысяч специалистов и инженеров и более 7000 человек производственного персонала. Сейчас уставный капитал Киевтеплоэнерго составляет 5000 гривен, что является нонсенсом для предприятия, на которое возложена функция жизнеобеспечения столицы“, - отметил Петр Пантелеев.

Он подчеркнул, что в направлении модернизации столичных теплосетей город не полагается только на бюджетные средства. Уже подписан меморандум и начата совместная работа с офисом экономического роста USAID. Обсужден план совместных действий на год, создан организационный комитет.