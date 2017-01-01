В Киеве поймали вандалов, укравших бюст Леси Украинки

Также воры похитили и мемориальную доску, чтобы сдать все на металлолом.

В центре Киева на улице Саксаганского, 97 воры похитили мемориальную доску с бюстом с фасада музея Леси Украинки. Полиции удалось поймать преступников.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Как выяснилось, два вора разбили бронзовый памятник на части и постепенно сдали на металлолом. От него осталась только часть доски, которую правоохранители изъяли.

По подозрению в краже задержали двух жителей Святошинского района Киева, один из них был ранее судим за грабеж и хранение наркотиков.

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“Мы установили, что 33-летний и 32-летний киевляне похитили мемориальную доску, разбили ее на маленькие куски и сдавали их в пункты приема металлолома. Одну часть доски мы изъяли и приобщили к уголовному производству в качестве вещественного доказательства. Мужчинам уже объявили подозрение в совершении преступления по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины - это кража, совершенная в крупных размерах“, - заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Правоохранители изъяли все, что осталось kyiv.npu.gov.ua

Напомним, украденный 5 марта бюст поэтессы и писательницы и памятная доска составляли единую композицию и были выполнены из бронзы. Работа была выполнена народными художникамии Украины и лауреатами Национальной премии имени Тараса Шевченко - скульптором Галиной Кальченко и архитектором Анатолием Игнащенко.

Как сообщалось 25 февраля, в Киеве вандалы осквернили памятник на могиле Леси Украинки.