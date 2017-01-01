Киевсовет выделил землю под Мемориал Героев Небесной Сотни

Мемориально-музейному комплексу Революции достоинства будут переданы земельные участки от Майдана Независимости до Аллеи Героев Небесной Сотни.

В четверг, 22 марта, Киевсовет утвердил проект землеустройства под мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни и Музея Революции достоинства. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что мемориально-музейному комплексу будут переданы земельные участки от Майдана Независимости до Аллеи Героев Небесной Сотни, 3-5. Это 0,535 га и 0,594 га в Печерском и 0,227 га - в Шевченковском районе.

Отведенные участки расположены в пределах исторического центра и ареала Киева и, согласно Государственному земельному кадастру, относятся к землям историко-культурного назначения для размещения и обслуживания музейных учреждений.

Также согласно решению Киевсовета, будут внесены изменения в Программу развития зеленой зоны города Киева до 2010 года и Концепцию формирования зеленых насаждений в центральной части города.

Ранее сообщалось, что комиссия определила проект-победитель мемориала Героев Небесной сотни.

Решение о создании мемориала героев Небесной сотни было принято еще в 2015 году.

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