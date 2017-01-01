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Киевсовет выделил землю под Мемориал Героев Небесной Сотни

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Мемориально-музейному комплексу Революции достоинства будут переданы земельные участки от Майдана Независимости до Аллеи Героев Небесной Сотни.
Киевсовет утвердил проект отведения земли под мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни
Киевсовет утвердил проект отведения земли под мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни
Korrespondent.net

В четверг, 22 марта, Киевсовет утвердил проект землеустройства под мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни и Музея Революции достоинства. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что мемориально-музейному комплексу будут переданы земельные участки от Майдана Независимости до Аллеи Героев Небесной Сотни, 3-5. Это 0,535 га и 0,594 га в Печерском и 0,227 га - в Шевченковском районе.

Отведенные участки расположены в пределах исторического центра и ареала Киева и, согласно Государственному земельному кадастру, относятся к землям историко-культурного назначения для размещения и обслуживания музейных учреждений.

Также согласно решению Киевсовета, будут внесены изменения в Программу развития зеленой зоны города Киева до 2010 года и Концепцию формирования зеленых насаждений в центральной части города.

Ранее сообщалось, что комиссия определила проект-победитель мемориала Героев Небесной сотни.

Решение о создании мемориала героев Небесной сотни было принято еще в 2015 году.

 

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Теги: Киев, памятники и монументы, Земля, КГГА, мемориал, Небесная сотня, памятник небесной сотне
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Источник: korrespondent.net

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