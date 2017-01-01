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В Киеве в час пик не работало метро из-за поломки поезда

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Проблема возникла на красной линии. Между Арсенальной и Крещатиком около 10 минут не было сообщения.
23 марта на красной ветке сломался поезд метро
23 марта на красной ветке сломался поезд метро
zn.ua

Утром в пятницу, 23 марта, на Святошинско-Броварской линии киевского метро возникла неполадка в поезде. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена в своем Twitter.

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“Красная ветка. Поломка поезда. Движение организовано Академгородок - Крещатик, Арсенальная - Лесная“, - было указано в сообщении.

Спустя 10 минут ведомство сообщило, что движение возобновлено в обычном режиме.

Напомним, 22 марта на станции метро Днепр человек упал на рельсы, из-за чего движение поездов на Святошинско-Броварской линии приостановливалось.

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Теги: Киев, метро, поломка, час пик
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