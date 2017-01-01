В Киеве полиция заблокировала базу Азова

Силовики проводят следственные действия на территории завода АТЕК, который Азов использует как базу.

На место прибыл Билецкий скриншот из видео

В Киеве спецназ Нацполиции заблокировал вход на базу партии Национальный корпус и полка Нацгвардии Азов, которая находится на территории машиностроительного завода АТЕК у станции метро Святошин.

Об этом в Facebook сообщает Национальный корпус.

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На опубликованных видео у входа на завод стоят около 10 силовиков в масках и с оружием. По словам одного из силовиков, правоохранители проводят на территории завода следственные действия. Другие комментарии силовики не дают.

Как сообщают активисты Нацкорпуса, базу блокирует бывший Беркут. На территорию завода никого не пускали, пока на место не прибыл лидер Азова и народный депутат Андрей Билецкий, который смог прорваться базу АТЕК с еще 20 сторонниками.

Сообщается, что внутри здания находятся вооруженные представители спецподразделений. С внутренней стороны ворота блокирует полицейский автобус.

Позже Билецкий заявил, что Нацкорпус вызвали полицию. Люди, которые заблокировали базу Азова, не представляются и, по словам Билецкого, грабят имущество - в частности, награды азовцев.

Отметим, что и за зданием завода АТЕК тянется старый имущественный конфликт.

Напомним, 29 января в Киеве партия Национальный корпус провела в центре столицы массовую акцию по посвящению новобранцев в свои ряды.