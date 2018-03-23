В Киеве маршрутка въехала в троллейбус, есть пострадавшие

В ДТП пострадали трое пассажиров троллейбуса.

На месте ДТП работала полиция и медики espreso.tv

На проспекте Бандеры, на остановке возле ТЦ Skymall, маршрутка врезалась в троллейбус из-за чего в последнем пострадали пассажиры.

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Об этом сообщает канал Эспрессо.

От удара, в троллейбусе пострадали трое человек. Двоим медики оказали помощь на месте, одну женщину госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

Одну из пострадавших госпитализировали espreso.tv

Троллейбус уехал с места аварии espreso.tv

Троллейбус с места ДТП уехал, поскольку не получил повреждений. маршрутка осталась на месте.

Напомним, 22 марта в Деснянском районе Киева на пересечении улиц Закревского и Драйзера трамвай врезался в троллейбус. Ранее, в Луцке в ДТП разбились две маршрутки, в результате чего пострадали 11 человек.