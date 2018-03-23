В Киеве маршрутка въехала в троллейбус, есть пострадавшие
В ДТП пострадали трое пассажиров троллейбуса.
На проспекте Бандеры, на остановке возле ТЦ Skymall, маршрутка врезалась в троллейбус из-за чего в последнем пострадали пассажиры.
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Об этом сообщает канал Эспрессо.
От удара, в троллейбусе пострадали трое человек. Двоим медики оказали помощь на месте, одну женщину госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.
Троллейбус с места ДТП уехал, поскольку не получил повреждений. маршрутка осталась на месте.
Напомним, 22 марта в Деснянском районе Киева на пересечении улиц Закревского и Драйзера трамвай врезался в троллейбус. Ранее, в Луцке в ДТП разбились две маршрутки, в результате чего пострадали 11 человек.