В Киеве прошел митинг против легализации наркотиков

Протестующие принесли под здание Министерства здравоохранения шприцы и похоронные венки.

В пятницу, 23 марта, в Киеве под зданием Министерства здравоохранения Украины протестовали против легализации наркотиков. Под здание Минздрава принесли похронные венки. Об этом сообщает kiev.informator.ua.

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В протесте приняли участие около 50 человек.

Роман Ступницкий – человек, организовавший митинг, рассказал, что в Украине планируют позволить людям иметь при себе 1 грамм кокаина, 0,3 грамма героина, а также 25 грамм марихуаны. Все эти дозы являются смертельными.

Участники митинга развернули плакаты “Не забирайте у нас жизнь“ и “Нет легализации наркотиков“. Одни участники держали эти плакаты, другие – разбросали шприцы и улеглись на землю. Также протестующие расставили под зданием Минздрава похоронные венки.

Отмечается, что на митинг вышли люди, в прошлом наркозависимые, лечившиеся в специальных медучреждениях. Акция продлилась около 15 минут, после чего все разошлись.

Напомним, 19 марта под зданием Верховной Рады Украины также прошел митинг. Переселенцы с территории АТО требовали разрешить им голосовать.