В Киеве частично ограничат движение по Южному и Северному мостах

Движение из-за ремонтных работ будет ограничено 24 марта.

Киевавтодор призывает с пониманием отнестись к неудобствам kievvlast.com.ua

В Киеве в субботу, 24 марта, в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта на Южном и Северном мостах.

Об этом сообщается на сайте КГГА со ссылкой объявление Киевавтодора.

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Движение транспорта будет ограничено с 10:00 до 16:00 - по Северному (Московскому) мосту и по мосту через реку Десенка в направлении жилого массива Троещина.

По Южному мосту в направлении центра города движение будет ограничено с 14:00 до 20:00. По мосту Метро через Русановский пролив в направлении центра города с 14:00 до 20:00.

Коммунальная корпорация призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

Напомним, 21 марта Южный и Северный мост также перекрывались для проведения ремонтных работ.