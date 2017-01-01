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В Ирпене зафиксировали вспышку кори и ветрянки

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Среди заболевших есть женщина на 36 неделе беременности.
В Ирпене зафиксировали 11 случаев кори
В Ирпене зафиксировали 11 случаев кори

В Ирпене под Киевом зафиксированы 11 случаев заболевания ветрянкой и корью, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

 

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В Ирпенскую центральную городскую больницу обратились шесть военнослужащих с ветрянкой и еще пятеро с подозрением на корь. Среди заболевших есть женщина на 36 неделе беременности.

 

Созван оперативный штаб по ликвидации заболеваний. Все больные находятся в инфекционном отделении Ирпенской больницы.

 

Врачи проверяют, делали ли госпитализированные прививки, и проконтролируют, чтобы вакцинами были обеспечены дети до 18 лет, которые могли контактировать с больными.

 

В КГГА напомнили, что лекарств от кори не существует, единственно надежным методом профилактики заболевания является вакцинация. “Если ребенок контактировал с больным корью, он должен получить вакцинацию против кори в течение первых 72 часов“, - говорится в сообщении.

 

Ранее сообщалось, со середины февраля 2018 года наблюдается постепенное уменьшение количества новых случаев болезни, однако вспышка кори до сих пор продолжается, сообщили в Минздраве.

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Теги: корь, вакцинация, Ирпень, эпидемия
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