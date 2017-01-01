В Киеве дилера осудили на пять лет за хранение опасных наркотиков

Мужчина уже не первый раз попался на хранении наркотиков.

По словам экспертов, у мужчины был найден метадон alaniatv.ru

В Киеве за хранение опасных наркотических веществ осудили мужчину. Следующие пять лет он проведет в тюрьме. Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

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Отмечено, что мужчину полицейские задержали во время отработки Святошинского района столицы. Во время осмотра правоохранители обнаружили у него бумажный сверток с кристаллообразным веществом. Эксперты подтвердили, что это был метадон.

По данным полиции, мужчина и ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

“Приговором Святошинского районного суда в Киеве злоумышленника за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины, приговорен к пяти годам лишения свободы“, – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Киеве полицейские вместе со спецназовцами задержала группу наркоторговцев. Стоимость изъятых наркотиков по ценам “черного“ рынка составила более 200 тысяч гривен.



