Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве трамвай сошел с рельсов

Комментариев: 0
Трамвай слегка поцарапал полотно соскочившим с рельсов колесом. Из-за инцидента на улице Глыбочицкой в Киеве, было на три часа приостановлено движение трамваев.

В субботу, 24 марта, на улице Глыбочицкой в Киеве, сошел с рельсов трамвай. Об этом сообщает сообщество Киев Оперативный в Facebook.

Один из очевидцев снял аварию на видео.

Отмечается, что в связи с дорожно-транспортным происшествием движение трамваев было приостановлено.

Как сообщалось, ранее в Киеве сошел с рельсов трамвай, частично перекрыв дорогу.

А во Львове сошел с рельсов самый длинный трамвай.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, видео, Трамвай
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь