В Киеве трамвай сошел с рельсов

Трамвай слегка поцарапал полотно соскочившим с рельсов колесом. Из-за инцидента на улице Глыбочицкой в Киеве, было на три часа приостановлено движение трамваев.

В субботу, 24 марта, на улице Глыбочицкой в Киеве, сошел с рельсов трамвай. Об этом сообщает сообщество Киев Оперативный в Facebook.

Один из очевидцев снял аварию на видео.

Отмечается, что в связи с дорожно-транспортным происшествием движение трамваев было приостановлено.

Как сообщалось, ранее в Киеве сошел с рельсов трамвай, частично перекрыв дорогу.

А во Львове сошел с рельсов самый длинный трамвай.

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