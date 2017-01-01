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В Киеве в конно-спортивном клубе заморили голодом лошадей

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Волонтеры обнаружили 15 истощенных лошадей.
Владелец животных отрицает обвинения
Владелец животных отрицает обвинения
скриншот из видео

В Киеве в конно-спортивном клубе волонтеры обнаружили измученных и замореных голодом лошадей. Об этом сообщает ТСН.

На территории клуба было обнаружено около 15 замучаных животных, однако владелец и далее сдает их в аренду и зарабатывает на них деньги. Волонтеры призывают неравнодушных спасти истощенных животных.

Коня Хоруга привезли в конюшню другого конно-спортивного клуба из предыдущего дома на реабилитацию. О лошади новый владелец Олег Остриков узнал из соцсетей и распостранил фото. Олег добавил, что лично знает Ковальчука.

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“Никогда бы не подумал, что тот их чуть ли не загубит“, - заявил он. У Ковальчука осталось еще четырнадцать породистых лошадей.

Конюшню, в которой живет лошадь Артек, Ковальчук снимает. Артека хозяин сдает в аренду. Светлана кормит животное для арендатора, однако заявляет, что питание лошади получают очено плохое.

Федерация конного спорта области созвала комиссию. На руках имеют выводы ветеринаров, что состояние лошадей и действительно ужасное, их нужно откармливать. Владельца уговорили передать еще трех лошадей на откорм в другой клуб за город. На неопределенный срок. Владелец клуба от ситуации открещивается.

“Мы к этому не имеем никакого отношения. Человек арендует конюшню. Со своими лошадьми. Со своими кормами“, - утверждает он.

Коневоды планируют писать заявление в полицию, если Ковальчук не исправит ситуацию.

Напомним, 22 марта в Броварах Киевской области волонтеры спасли раненого молодого самца косули.

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Теги: волонтеры, конюшня, лошади
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