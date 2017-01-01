В Киеве задержали серийного квартирного вора

Задержанный мужчина признался в семи кражах .

Столичная полиция задержала мужчину, который обокрал семь квартир. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Полиция выявила вора после того, как в дежурную часть Подольского управления полиции обратилась женщина и сообщила о квартирной краже.

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На месте полиция выяснила, что злоумышленник с помощью инструментов повредил замки входных дверей квартиры и забрал технику, золотые и серебряные украшения.

“Мы провели ряд мероприятий и выяснили, что к краже причастен 33-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Оперативники установили его местонахождение и задержали. Во время допроса фигурант сознался в совершении семи аналогичных преступлений“, - сообщили в полиции.

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы kyiv.npu.gov.ua

По факту кражи возбуждено уголовное производство ч. 3 ст. 185 УК Украины. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, 15 марта в Киеве передали в суд дело двоих сообщников в ограблении квартиры. Ими оказалась супружеская пара - мужчина 35 и женщина 34 лет. Ранее, в феврале, заместитель начальника управления полиции охраны в Киеве Виктор Веклич заявил, что в Украине квартирных краж стало меньше.