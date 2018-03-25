Авария произошла на столичной улице Дмитриевской. Жертв и пострадавших нет, движение трамваев было парализовано. Жертв и пострадавших нет.

На столичной улице Дмитриевской трамвай сошел с рельс и врезался в припаркованный Lexus. Инцидент произошел днем в воскресенье, 25 марта, сообщает портал dtp.kiev.ua в Facebook.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве трамвай сошел с рельсов и врезался в авто

"Автомобиль получил механические повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших….Из-за происшествия движение трамваев по данному маршруту временно остановлено", - говорится в сообщении.

Накануне на улице Глыбочицкой в Киеве также сошел с рельсов трамвай.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet