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В Киеве трамвай сошел с рельсов и врезался в авто

Комментариев: 1
Авария произошла на столичной улице Дмитриевской. Жертв и пострадавших нет, движение трамваев было парализовано. Жертв и пострадавших нет.
Авария произошла на улице
Авария произошла на улице
facebook.com/dtp.kiev.ua

На столичной улице Дмитриевской трамвай сошел с рельс и врезался в припаркованный Lexus. Инцидент произошел днем в воскресенье, 25 марта, сообщает портал dtp.kiev.ua в Facebook.

"Автомобиль получил механические повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших….Из-за происшествия движение трамваев по данному маршруту временно остановлено", - говорится в сообщении.

Накануне на улице Глыбочицкой в Киеве также сошел с рельсов трамвай.

 

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Теги: Киев, ДТП, авария, Трамвай, Lexus
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
providets333    25.03.2018, 20:25
Оценка:  -1
providets333
А у нас свою Хвормула1.
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