В Киеве в ДТП на Левобережной пострадали два человека

Столкновение произошло на съезде с моста в сторону улицы Андрея Шептицкого.

В Киеве возле метро Левобережная столкнулись автомобили Honda и Mercedes, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает Информатор.

Читай также: В Киеве задержали экс-главу полиции Харькова за пьяное вождение

По информации, Mercedes ехал по улице Андрея Шептицкого со стороны McDonald’s, а Honda съезжала с моста. При съезде на Шептицкого автомобили столкнулись.

Девушка-водитель Honda получила сотрясение мозга, ее госпитализировали. Остальные трое пассажиров Honda не пострадали. В Mercedes ехали три человека. Парень-пассажир попал в больницу с разбитой головой.

Mercedes не успел затормозить kiev.informator.ua

Автомобили перекрыли движение по двум полосам kiev.informator.ua

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, 25 марта в Киеве на улице Дмитриевской трамвай сошел с рельс и врезался в припаркованный Lexus. Ранее, 24 марта, в Полтавской области микроавтобус сорвался с моста в реку.