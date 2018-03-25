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В Киеве в ДТП на Левобережной пострадали два человека

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Столкновение произошло на съезде с моста в сторону улицы Андрея Шептицкого.
Пострадавшие госпитализированы
Пострадавшие госпитализированы
kiev.informator.ua

В Киеве возле метро Левобережная столкнулись автомобили Honda и Mercedes, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает Информатор.

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По информации, Mercedes ехал по улице Андрея Шептицкого со стороны McDonald’s, а Honda съезжала с моста. При съезде на Шептицкого автомобили столкнулись. 

Девушка-водитель Honda получила сотрясение мозга, ее госпитализировали. Остальные трое пассажиров Honda не пострадали. В Mercedes ехали три человека. Парень-пассажир попал в больницу с разбитой головой.

Mercedes не успел затормозить
Mercedes не успел затормозить
kiev.informator.ua
Автомобили перекрыли движение по двум полосам
Автомобили перекрыли движение по двум полосам
kiev.informator.ua

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, 25 марта в Киеве на улице Дмитриевской трамвай сошел с рельс и врезался в припаркованный Lexus. Ранее, 24 марта, в Полтавской области микроавтобус сорвался с моста в реку. 

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Теги: Левобережная, ДТП, пострадавшие, полиция
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