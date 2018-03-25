В Киеве в ДТП на Левобережной пострадали два человека
В Киеве возле метро Левобережная столкнулись автомобили Honda и Mercedes, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает Информатор.
Читай также: В Киеве задержали экс-главу полиции Харькова за пьяное вождение
По информации, Mercedes ехал по улице Андрея Шептицкого со стороны McDonald’s, а Honda съезжала с моста. При съезде на Шептицкого автомобили столкнулись.
Девушка-водитель Honda получила сотрясение мозга, ее госпитализировали. Остальные трое пассажиров Honda не пострадали. В Mercedes ехали три человека. Парень-пассажир попал в больницу с разбитой головой.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
Напомним, 25 марта в Киеве на улице Дмитриевской трамвай сошел с рельс и врезался в припаркованный Lexus. Ранее, 24 марта, в Полтавской области микроавтобус сорвался с моста в реку.