В Киеве пьяные беларусы подрались с охранником польского консульства
В ночь на 26 марта, около 23:30, возле консульства Польши в столице произошла потасовка. Об этом сообщает Обозреватель.
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Трое неизвестных граждан Беларуси в состоянии алкогольного опьянения подошли к охраннику консульства. Один из них без причин и внезапно плюнул охраннику в лицо и убежал, двое других начали потасовку с охранником.
Сотрудник охраны вызвал полицию, в результате двоих виновников происшествия задержали.
На следующий день, 26 марта, журналисты обратились за комментариями в консульство Польши, однако им отказали.
Напомним, вчера, 25 марта, на Майдане праздновали белорусский День Воли. На акции присутствовали беларусы, ветераны АТО, украинские националисты и просто неравнодушные.