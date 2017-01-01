В Киеве пьяные беларусы подрались с охранником польского консульства

Один из нетрезвых граждан Беларуси плюнул в лицо охраннику.

В ночь на 26 марта, около 23:30, возле консульства Польши в столице произошла потасовка. Об этом сообщает Обозреватель.

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Трое неизвестных граждан Беларуси в состоянии алкогольного опьянения подошли к охраннику консульства. Один из них без причин и внезапно плюнул охраннику в лицо и убежал, двое других начали потасовку с охранником.

Сотрудник охраны вызвал полицию, в результате двоих виновников происшествия задержали.

потасовка случилась около 23:30 obozrevatel.com

На следующий день, 26 марта, журналисты обратились за комментариями в консульство Польши, однако им отказали.

Одному из нападавших удалось скрыться, двое задержаны. obozrevatel.com

Напомним, вчера, 25 марта, на Майдане праздновали белорусский День Воли. На акции присутствовали беларусы, ветераны АТО, украинские националисты и просто неравнодушные.