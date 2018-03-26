В Киеве "накрыли" два игорных заведения

Следователи работали совместно с сотрудниками управления защиты экономики.

В Подольском районе Киева работники полиции обнаружили залы, где незаконно предоставлялись услуги в сфере игорного бизнеса. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Об этом сообщает пресс-отдел полиции столицы.

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“В ходе проведения следственных действий из помещений изъяли оборудование, на котором установлено специальное программное обеспечение, а именно: 32 единицы компьютерной техники и флэш-накопители. Изъятое направили на экспертное исследование“, - говорится в сообщении.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 203-2 (Занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются лица, организовавшие незаконную деятельность.

Стоит отметить, санкция статьи предусматривает штраф от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщалось 22 февраля, первый вице-премьер министр Украины Степан Кубив поручил органам исполнительной власти урегулировать рынок лотерей.

