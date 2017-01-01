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В Охматдете присвоили лекарств на 8 миллионов гривен

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Среди подозреваемых - заведующая аптечным складом Охматдета и шесть медсестер.
В Охматдете сотрудницы украли лекарств на 8 миллионов
В Охматдете сотрудницы украли лекарств на 8 миллионов
nashkiev.ua

Киевская местная прокуратура №10 объявила о подозрении семи сотрудникам национальной детской специализированной больницы Охматдет по факту присвоения лекарственных средств в особо крупных размерах, сказано на сайте прокуратуры Киева

“Заведующая аптечным складом НДСБ путем злоупотребления своим служебным положением в период с 2012 до 2015 года присваивала лекарственные средства под предлогом выдачи их для отделения больницы на общую сумму около 3 млн грн“, - говорится в сообщении.

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Кроме того, выяснилось что шесть старших медсестер Охматдета, будучи материально ответственными лицами и наделенными полномочиями по возможности получения, хранения и контроля препаратов, обратили в свою пользу лекарственные средства на общую сумму около 5 млн гривен. 

Завскладом находится под домашним арестом, вопрос об избрании медсестрам мер решается, следствие продолжает выяснять обстоятельства. 

Напомним, 5 января из Охматдета сбежала несовершеннолетняя девушка и была объявлена в розыск

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Теги: Киев, Охматдет, хищение, лекарства, прокуратура
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