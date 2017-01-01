Сотрудников Охматдета подозревают в присвоении лекарств на миллионы

Суд уже избрал в отношении заведующей аптечным складом больницы Охматдет меру пресечения в виде домашнего ареста. Ее подозревают в хищении лекарств на 3 млн гривен.

В Киеве прокуратура объявила семерым сотрудникам Национальной детской специализированной больницы Охматдет о подозрении по фактам присвоения лекарственных средств на сумму около 8 млн гривен.

"Досудебным расследованием установлено, что заведующая аптечным складом Охматдета путем злоупотребления своим служебным положением в период с 2012 по 2015 годы присваивала лекарственные средства под предлогом выдачи их для отделения больницы на общую сумму около 3 млн гривен", – говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура сообщила о подозрении шести старшим медицинским сестрам отделений Охматдета, которые будучи материально ответственными лицами, направили в свою пользу лекарственные средства на общую сумму около 5 млн гривен.

Подозреваемым объявлено подозрение о растрате. В отношении заведующей аптечным складом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении медсестер мера пресечения еще не избрана.

Ранее были арестованы два фигуранта дела о хищении денег в Охматдете. Бывших директоров ГП Укрмедрпроектбуд и ООО Укрпрофмед подозревали в причастности к завладению бюджетными средствами в особо крупных размерах.

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