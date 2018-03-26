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В Киеве вандалы осквернили мурал с Тарасом Шевченко

Комментариев: 2
Хулиганы нарисовали неприличный рисунок на лбу Кобзаря.
Мурал Тараса Шевченко пострадал от рук вандалов не в первый раз
Мурал Тараса Шевченко пострадал от рук вандалов не в первый раз
kiev.informator.ua

В подземном переходе через улицу Вячеслава Черновола вандалы в очередной раз надругались над муралом с изображением Тараса Шевченко. Об этом сообщает kiev.informator.ua.

По словам продавщицы, торгующей бельем в подземном переходе, это уже не первый такой случай. В ночь с 17 на 18 марта на лбу у изображенного на мурале поэта нарисовали неприличный рисунок, но мурал удалось быстро привести в прежнее состояние.

О незавидной судьбе мурала рассказала продавщица
О незавидной судьбе мурала рассказала продавщица
kiev.informator.ua

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Однако вандалы вернулись снова на выходных 24-25 марта. На сей раз они не только нарисовали мужской половой орган, но и раскрасили его, а также разрисовали глаза поэту. И теперь будет сложнее привести мурал в первоначальное состояние.

Напомним, 22 марта в Киеве поймали вандалов, похитивших бюст Леси Украинки. Украли не только скульптурное изображение поэтессы, но и мемориальную доску, чтобы сдать все на металлолом.

 

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Теги: Киев, вандалы, мурал, Тарас Шевченко
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Комментариев (2)
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ГенийПрошлого    26.03.2018, 16:50
Оценка:  -2
ГенийПрошлого
словить того кто это сделал, и на лбу такую татуировку набить.
XapakTepHik    26.03.2018, 16:41
Оценка:  -2
XapakTepHik
гнилье
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