В Киеве ограничат движение по двум мостам

Киевавтодор ограничит движение по Северному и Южному мосту. Временные неудобства связаны с ремонтными работами, которые продлятся с 10:00 до 19:00.

В Киеве продолжается ремонт Южного моста и путепроводов у Северного моста и завтра, 27 марта, движение на них будет ограничено. Об этом сообщается на официальном сайте КГГА.

Как отмечается, график ограничения движения выглядит следующим образом: с 10:00 до 14:00 путепроводом через ул. Героев Сталинграда возле Северного моста в направлении жилого массива Троещина; с 14:00 до 19:00 путепроводом через ул. Героев Сталинграда возле Северного моста в направлении ст. м. Почайная (Петровка); с 10:00 до 14:00 по Южному мосту в направлении жилого массива Позняки; с 14:00 до 19:00 по Южному мосту в направлении центра города.

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", – сказано в сообщении.

Напомним, движение транспорта по Северному и Южному мосту в Киеве 24 марта было частично ограничено из-за ремонтных работ.

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