В Киеве пьяный водитель на Chery влетел в дерево

Водитель объяснил патрульным, что пытался объехать яму на дороге и у него лопнуло колесо.

В Киеве в ночь на бульваре Ивана Лепсе, 67 пьяный водитель врезался в дерево. Об этом сообщает Информатор.

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Автомобиль двигался в сторону проспекта Победы. Водитель Chery не справился с управлением и влетел в дерево. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения.

Патрульным водитель объяснил, что пытался объехать яму на дороге и у него лопнуло колесо, машину занесло и она врезалась. Во время столкновения автомобиль развернуло и откинуло на несколько метров. Медицинская помощь водителю не понадобилась.

Полиция составила протокол на нарушителя kiev.informator.ua

Полиция составила протокол по статье 124 Кодекса Украины (нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств).

Напомним, 26 марта в Киеве на Южном мосту автомобиль Toyota врезался в отбойник.

Ранее, 24 марта, в Киеве после погони был задержан экс-начальник патрульной полиции Харькова Евгений Мельник, который в нетрезвом состоянии управлял автомобилем и ударил сотрудника полиции.