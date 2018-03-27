В Киеве пьяный водитель на Chery влетел в дерево
В Киеве в ночь на бульваре Ивана Лепсе, 67 пьяный водитель врезался в дерево. Об этом сообщает Информатор.
Читай также: В Киеве трамвай сошел с рельсов и врезался в авто
Автомобиль двигался в сторону проспекта Победы. Водитель Chery не справился с управлением и влетел в дерево. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения.
Патрульным водитель объяснил, что пытался объехать яму на дороге и у него лопнуло колесо, машину занесло и она врезалась. Во время столкновения автомобиль развернуло и откинуло на несколько метров. Медицинская помощь водителю не понадобилась.
Полиция составила протокол по статье 124 Кодекса Украины (нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств).
Напомним, 26 марта в Киеве на Южном мосту автомобиль Toyota врезался в отбойник.
Ранее, 24 марта, в Киеве после погони был задержан экс-начальник патрульной полиции Харькова Евгений Мельник, который в нетрезвом состоянии управлял автомобилем и ударил сотрудника полиции.