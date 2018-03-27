В Киеве легковушка врезалась в фуру: водитель погиб
Грузовик был припаркован на обочине дороги.
В Днепровском районе Киева во вторник, 27 марта, произошло смертельное ДТП с участием легковушки Renault и грузовика
Об этом сообщают Стражи Эспрессо.
Авария произошла около 11:00. По словам очевидцев, Renault влетел в фуру.
“Водитель Renault пошел на обгон маршрутки, которая ехала перед ним, однако не справился с управлением и легковушка занесло, в результате чего он боком влетел в припаркованный грузовик“, говорится в сообщении.
От мощного удара водитель легковушки 1978 года получил травмы, от которых скончался на месте. Водитель не воспользовался ремнями безопасности. На месте работают патрульные, которые ждут приезда следователей.
Напомним, 26 марта в Одессе полицейский автомобиль упал с моста.