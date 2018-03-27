Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве легковушка врезалась в фуру: водитель погиб

Комментариев: 0
Грузовик был припаркован на обочине дороги.
Мужчина не воспользовался ремнями безопасности
Мужчина не воспользовался ремнями безопасности
espreso.tv

В Днепровском районе Киева во вторник, 27 марта, произошло смертельное ДТП с участием легковушки Renault и грузовика

Об этом сообщают Стражи Эспрессо.

Авария произошла около 11:00. По словам очевидцев, Renault влетел в фуру.

“Водитель Renault пошел на обгон маршрутки, которая ехала перед ним, однако не справился с управлением и легковушка занесло, в результате чего он боком влетел в припаркованный грузовик“, говорится в сообщении.

Водитель хотел обогнать маршрутку
Водитель хотел обогнать маршрутку
espreso.tv

От мощного удара водитель легковушки 1978 года получил травмы, от которых скончался на месте. Водитель не воспользовался ремнями безопасности. На месте работают патрульные, которые ждут приезда следователей.

Полиция выясняет обстоятельства аварии
Полиция выясняет обстоятельства аварии
espreso.tv

Напомним, 26 марта в Одессе полицейский автомобиль упал с моста.

Поделись:
Теги: авария, ДТП, Киев, фура
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь