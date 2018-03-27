В Киеве легковушка врезалась в фуру: водитель погиб

Грузовик был припаркован на обочине дороги.

В Днепровском районе Киева во вторник, 27 марта, произошло смертельное ДТП с участием легковушки Renault и грузовика

Об этом сообщают Стражи Эспрессо.

Авария произошла около 11:00. По словам очевидцев, Renault влетел в фуру.

“Водитель Renault пошел на обгон маршрутки, которая ехала перед ним, однако не справился с управлением и легковушка занесло, в результате чего он боком влетел в припаркованный грузовик“, говорится в сообщении.

Водитель хотел обогнать маршрутку espreso.tv

От мощного удара водитель легковушки 1978 года получил травмы, от которых скончался на месте. Водитель не воспользовался ремнями безопасности. На месте работают патрульные, которые ждут приезда следователей.

Полиция выясняет обстоятельства аварии espreso.tv

Напомним, 26 марта в Одессе полицейский автомобиль упал с моста.