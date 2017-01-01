На стройке в Киеве разбился насмерть мужчина

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Точно неизвестно, работал ли мужчина на стройке domov.kiev.ua

В Днепровском районе Киева на строительной площадке жилого многоэтажного дома на улице Лобачевского, упал с высоты и разбился насмерть молодой мужчина.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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“Смертельное падение с высоты произошло сегодня на Лобачевского, 7/14. Сейчас все обстоятельства выясняются. На месте работают бойцы КАРС и полицейские.“, - говорится в сообшении.

Стоит отметить, что в столице по этому адресу строится жилой комплекс Флагман. Пока достоверно не известно был ли погибший сотрудником строительной компании.

На месте работает полиция facebook.com/KyivOperativ

Напомним, 16 марта пропавшую девочку-подростка нашли мертвой в киевском недострое.