В Киеве демонтировали 15 незаконных МАФов

О демонтаже незаконных торговых точек сообщил депутат Киевгорсовета в своем Facebook.

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С 19 по 24 марта в Киеве прошел очередной этап кампании по зачистке столицы от незаконных МАФов.

В своем аккаунте на Facebook депутат Киевгорсовета Андрей Андреев отчитался о сносе 15 сооружений. КП Благоустрій ликвидировал следующие сооружения:

1 остановочный комплекс с торговлей на улице Милославской, 33

1 остановочный комплекс с торговлей на проспекте Маяковского, 87/10 остановка Цветаевой

1 заградительное устройство на улице Преображенский, 15

1 остановочный комплекс с торговлей на улице Радунская, 44

1 остановочный комплекс с торговлей на проспекте Победы, 83/2

1 остановочный комплекс с торговлей на улице Радунская, 13а остановка Ул. Милославская

1 остановочный комплекс с торговлей на улице Оноре де Бальзака, 66 остановка Данькевича

1 остановочный комплекс с торговлей на улице Радунская, 41/15 остановка Улица Милославская

1 остановочный комплекс с торговлей на улице Радунская, 5а остановка Улица Будищанская

1 остановочный комплекс с торговлей на улице. Радунская, 7а остановка Улица Милославская

2 остановочные комплексы с торговлей на проспекте Маяковского, 55, нечетная сторона остановка Улица Сабурова

1 остановочный комплекс с торговлей на улице Радунская, 44 остановка. Улица Милославская

2 остановочные комплексы с торговлей на улице Милославской, 33 остановка Микрорайон 23

Состоялся новый этап зачистки столицы от незаконных торговых сооружений kiev.informator.ua

Напомним, 13 февраля сообщалось о массовом сносе МАФ-ов на Майдане, некоторые переходы пришлось перекрыть. А 7 февраля МАФ-ы сносили на радиорынке.