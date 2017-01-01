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В Киеве демонтировали 15 незаконных МАФов

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О демонтаже незаконных торговых точек сообщил депутат Киевгорсовета в своем Facebook.
В Киеве снесли 15 МАФ-ов
В Киеве снесли 15 МАФ-ов
kiev.informator.ua

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С 19 по 24 марта в Киеве прошел очередной этап кампании по зачистке столицы от незаконных МАФов. 

 

В своем аккаунте на Facebook депутат Киевгорсовета Андрей Андреев отчитался о сносе 15 сооружений. КП Благоустрій ликвидировал следующие сооружения:

  • 1 остановочный комплекс с торговлей на улице Милославской, 33
  • 1 остановочный комплекс с торговлей на проспекте Маяковского, 87/10 остановка Цветаевой
  • 1 заградительное устройство на улице Преображенский, 15
  • 1 остановочный комплекс с торговлей на улице Радунская, 44
  • 1 остановочный комплекс с торговлей на проспекте Победы, 83/2
  • 1 остановочный комплекс с торговлей на улице Радунская, 13а остановка Ул. Милославская
  • 1 остановочный комплекс с торговлей на улице Оноре де Бальзака, 66 остановка Данькевича
  • 1 остановочный комплекс с торговлей на улице Радунская, 41/15 остановка Улица Милославская
  • 1 остановочный комплекс с торговлей на улице Радунская, 5а остановка Улица Будищанская
  • 1 остановочный комплекс с торговлей на улице. Радунская, 7а остановка Улица Милославская
  • 2 остановочные комплексы с торговлей на проспекте Маяковского, 55, нечетная сторона остановка Улица Сабурова
  • 1 остановочный комплекс с торговлей на улице Радунская, 44 остановка. Улица Милославская
  • 2 остановочные комплексы с торговлей на улице Милославской, 33 остановка Микрорайон 23

 

Состоялся новый этап зачистки столицы от незаконных торговых сооружений
Состоялся новый этап зачистки столицы от незаконных торговых сооружений
kiev.informator.ua

 

Напомним, 13 февраля сообщалось о массовом сносе МАФ-ов на Майдане, некоторые переходы пришлось перекрыть. А 7 февраля МАФ-ы сносили на радиорынке.

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Теги: Киев, зачистка, МАФ, Киевгорсовет
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