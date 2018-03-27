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Кличко поручил проверить пожаробезопасность всех ТРЦ

Комментариев: 1
Мэр Киева поручил проверить на соответствие нормам пожарной безопасности все торгово-развлекательные комплексы.
Кличко поручил проверить торговые центры в Киеве
Кличко поручил проверить торговые центры в Киеве

По поручению мэра Киева в столице проведут обследование систем пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, комплексах и других учреждениях массового пребывания людей. Это продиктовано необходимостью недопущения трагедии, которая произошла в торговом центре в Кемерове (Российская Федерация).

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба ведомства.

“Мы шокированы трагедией, произошедшей в Кемерове. Пожар вызвал большое количество жертв, унесла жизни людей, среди которых было много детей. Принимая это во внимание, мэр Киева поручил проверить на соответствие нормам пожарной безопасности все торгово-развлекательные комплексы и другие места массового пребывания людей. Обращаю внимание владельцев торгово-развлекательных заведений, других учреждений массового пребывания людей на необходимость упорядочить и обеспечить надежную работу систем противопожарной безопасности“, - отметил заместитель председателя КГГА.

Он отметил, что поручение касается всех сфер жизнедеятельности города, ведь соблюдение требований техногенной и пожарной безопасности является необходимым условием деятельности каждого учреждения, каждой организации. С просьбой безотлагательно организовать совместные проверки городская власть обратилась в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним,25 марта в результате пожара в ТЦ Зимняя вишня в российском Кемерово погибли 64 человек, в том числе 41 ребенок. А 26 марта горел ТЦ в Харькове.

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Теги: Кличко, Киев, ТРЦ, торговый центр
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Комментариев (1)
SNEAKERS    27.03.2018, 14:37
Оценка:  +1
SNEAKERS
И толку, оушен плазу что снесут? Там впринцепе человек который первый раз пришол выход найти не может.
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