Кличко поручил проверить пожаробезопасность всех ТРЦ

Мэр Киева поручил проверить на соответствие нормам пожарной безопасности все торгово-развлекательные комплексы.

По поручению мэра Киева в столице проведут обследование систем пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, комплексах и других учреждениях массового пребывания людей. Это продиктовано необходимостью недопущения трагедии, которая произошла в торговом центре в Кемерове (Российская Федерация).

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба ведомства.

“Мы шокированы трагедией, произошедшей в Кемерове. Пожар вызвал большое количество жертв, унесла жизни людей, среди которых было много детей. Принимая это во внимание, мэр Киева поручил проверить на соответствие нормам пожарной безопасности все торгово-развлекательные комплексы и другие места массового пребывания людей. Обращаю внимание владельцев торгово-развлекательных заведений, других учреждений массового пребывания людей на необходимость упорядочить и обеспечить надежную работу систем противопожарной безопасности“, - отметил заместитель председателя КГГА.

Он отметил, что поручение касается всех сфер жизнедеятельности города, ведь соблюдение требований техногенной и пожарной безопасности является необходимым условием деятельности каждого учреждения, каждой организации. С просьбой безотлагательно организовать совместные проверки городская власть обратилась в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним,25 марта в результате пожара в ТЦ Зимняя вишня в российском Кемерово погибли 64 человек, в том числе 41 ребенок. А 26 марта горел ТЦ в Харькове.