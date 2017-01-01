Весной в армию призовут более 560 киевлян
В Киеве на срочную службу этой весной планируют призвать 563 молодых человека. Как отметили в КГГА, явка призывников сейчас очень низкая.
Весной текущего года планируется призвать на срочную службу 563 киевлян. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Дмитрий Давтян, передает пресс-служба КГГА.
Из указанного количества киевлян в Вооруженные силы Украины призовут 358 человек, в Национальную гвардию – 135, в Государственную пограничную службу – 40 и в Государственную службу специального транспорта – 30 человек.
По словам заместителя председателя КГГА, явка призывников сейчас очень низкая.
"Мы должны вместе с районными комиссарами и главами райгосадминистраций приложить все усилия, чтобы выполнить поставленные задачи. Уповаем на информирование через жилищно-эксплуатационные организации, однако пока они не показали высокой эффективности. Так, по результатам 2-3 уведомлений к призывным участкам появляются только около 3% граждан призывного возраста", – отметил Давтян.
Ранее по распоряжению главы администрации создали киевскую городскую призывную комиссию по проведению призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-мае 2018 года.
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Ранее сообщалось, что Генеральный штаб ВСУ планирует призвать до 500 человек офицерского состава.
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