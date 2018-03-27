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В Киеве Volkswagen вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус

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Водитель Volkswagen пытался убежать, его догнал владелец микроавтобуса.
У водителя Volkswagen признаки наркотического опьянения
У водителя Volkswagen признаки наркотического опьянения
kiev.informator.ua

В Киеве на Харьковском шоссе автомобиль Volkswagen вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус. Об этом сообщает Информатор.

Владелец микроавтобуса Mercedes рассказал, что ехал со стороны Дарницкой площади когда ему навстречу вылетела иномарка. Он не смог увернуться, поскольку рядом двигались другие автомобили.

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После столкновения, водитель Volkswagen пытался сбежать, но его догнал и вернул водитель Mercedes. Владелец иномарки после отрицал факт бегства. 

Виновник ДТП объяснил случившееся тем, что отвлекся и переключал музыку в автомобиле. По предварительным данным, у водителя Volkswagen есть признаки наркотического опьянения. Полиция отправила его в больницу на экспертизу.

Оба водителя получили незначительные травмы и отказались от медицинской помощи. Полиция устанавливает подробности аварии.

Напомним, 27 марта под Харьковом на трассе столкнулись семь авто. Позднее, в Харьков на улице Амурской авто полиции врезалась в торговый павильон на территории ТРЦ Барабашово.

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Теги: Харьковское шоссе, ДТП, иномарка, микроавтобус, полиция
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