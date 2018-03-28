В Киеве обнаружили тайник с бриллиантами и китайскими документами

Мешочек с 205 бриллиантами поступил в Украину из Гонконга.

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины обнаружили тайник с бриллиантами в экспресс-отправлении документов из Китая. Об этом сообщается на сайте столичного управления ГФС.

Таможенники обнаружили драгоценные камни при помощи рентгенологического оборудования. Мешочек с 205 бриллиантами находился в специально вырезанном в документах проеме.

Нарушителю грозит штраф в размере 100% стоимости камней kyiv.sfs.gov.ua

“Отправка поступила в Украину из Гонконга. Получить драгоценности должен был наш соотечественник, житель одного из регионов Украины“, - говорится в сообщении.

Стоимость, чистоту и качество огранки драгоценных камней будет устанавливать эксперт-геммолог.

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Согласно ч.1 ст.483 Таможенного кодекса, находка будет конфискована, а нарушителю грозит штраф в размере 100% стоимости бриллиантов.

В ГФС отмечают, что это уже вторая попытка незаконно переслать драгоценные камни через таможенную границу Украины. В первом случае камни обнаружили в почтовом отправлении из США.

Напомним, 15 марта в России в Якутске у самолета Ан-12 при вылете из аэропорта сорвало створку грузового люка, в следствии чего по взлетному полю рассыпались золотые слидки на сумму $378 миллионов.