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В Киеве на Подоле из-за ДТП образовалась пробка из трамваев

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Заблокировано движение трамвайных маршрутов №11, 12, 16, 19 на улице Межигорской в направлении площади Шевченко.
Трамваи движутся до Подольского депо
Трамваи движутся до Подольского депо
the-village.com.ua

В столице на Подоле по улице Межигорской из-за ДТП образовалась огромная пробка из трамваев. Об этом сообщает Киевпастранс.

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В направлении площади Шевченко заблокировано движение трамвайных маршрутов №11, 12, 16, 19.

По словам очевидцев, пробка образовалась из 12 трамваев.

В ближайшее время движение возобновится
В ближайшее время движение возобновится
the-village.com.ua

Напомним, 25 марта на столичной улице Дмитриевской трамвай сошел с рельс и врезался в припаркованный Lexus. Ранее, 24 марта, в Киеве на улице Глыбочицкой сошел с рельсов трамвай.

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