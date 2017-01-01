В Киеве на Подоле из-за ДТП образовалась пробка из трамваев

Заблокировано движение трамвайных маршрутов №11, 12, 16, 19 на улице Межигорской в направлении площади Шевченко.

В столице на Подоле по улице Межигорской из-за ДТП образовалась огромная пробка из трамваев. Об этом сообщает Киевпастранс.

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В направлении площади Шевченко заблокировано движение трамвайных маршрутов №11, 12, 16, 19.

По словам очевидцев, пробка образовалась из 12 трамваев.

В ближайшее время движение возобновится the-village.com.ua

Напомним, 25 марта на столичной улице Дмитриевской трамвай сошел с рельс и врезался в припаркованный Lexus. Ранее, 24 марта, в Киеве на улице Глыбочицкой сошел с рельсов трамвай.